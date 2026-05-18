Nel corso di un'intervista rilasciata a RSI Sport, il portiere ha raccontato alcuni episodi significativi della sua carriera, tra cui una delle parate più complicate avvenuta in Champions League contro Yamal. Ha anche condiviso i progetti futuri dopo aver lasciato il calcio, spiegando cosa intende fare una volta terminata la sua attività sportiva. La conversazione ha offerto uno sguardo sui momenti più importanti vissuti in campo e sui piani che ha in mente per il futuro.

di Francesco Aliperta Sommer si confida a RSI Sport ripercorrendo i momenti più belli e svelando i progetti una volta appesi i guantoni al chiodo. Intervenuto ai microfoni di RSI Sport, Yann Sommer si è raccontato, tra le parate più belle, il capitolo Nazionale e qualche anticipazione sul futuro e sul post carriera. Il numero uno nerazzurro ha ripercorso le tappe fondamentali del suo percorso sportivo, affrontando con grande serenità il tema legato ai prossimi anni della sua vita professionale. SUL RIGORE PARATO A MBAPPE NELL’EUROPEO DEL 2021 – «Ho guardato gli arbitri, loro hanno osservato bene se avessi il piede sulla linea. Non ero sicuro ma è stato meglio così. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer si confessa: «Ecco cosa farò quando smetterò col calcio. La parata più difficile contro Yamal in Champions League»

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