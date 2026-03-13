Io sono Farah | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 13 marzo

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 marzo. Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender, il medico che ha fatto da tramite con Behnam. Nel frattempo, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell’omicidio di Ali Galip, ma scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell’omicidio per proteggerla. 🔗 Leggi su Tpi.it

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