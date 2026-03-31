Mini-rimpasto Governo Salvini | Lega ha piena fiducia in Meloni poi frena su Zaia al posto di Urso | Ora non si cambia

Il leader della Lega ha dichiarato che il partito ripone piena fiducia nel governo guidato dalla presidente del Consiglio, commentando anche il possibile rimpasto interno. Ha poi precisato che, in questo momento, non si prevedono cambiamenti nella posizione di Zaia rispetto a Urso, respingendo le ipotesi di modifiche immediate. Sul fronte delle elezioni anticipate, ha ribadito che la Lega si affida alla guida dell’attuale esecutivo.