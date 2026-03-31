Mini-rimpasto Governo Salvini | Lega ha piena fiducia in Meloni poi frena su Zaia al posto di Urso | Ora non si cambia
Il leader della Lega ha dichiarato che il partito ripone piena fiducia nel governo guidato dalla presidente del Consiglio, commentando anche il possibile rimpasto interno. Ha poi precisato che, in questo momento, non si prevedono cambiamenti nella posizione di Zaia rispetto a Urso, respingendo le ipotesi di modifiche immediate. Sul fronte delle elezioni anticipate, ha ribadito che la Lega si affida alla guida dell’attuale esecutivo.
Sulla prospettiva di elezioni anticipate, Salvini si allinea alla presidente del Consiglio: “La Lega ha piena fiducia in Giorgia e nella squadra di Governo”. E ancora: "Il governo tira dritto e arriva a fine legislatura senza nessun dubbio e senza nessun tentennamento” La partita del possibil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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