Il sindaco di Pago Veiano è stato scelto per far parte dell’Esecutivo regionale dell’ANCI Campania. La nomina è stata annunciata dal Coordinamento provinciale della Lega di Benevento, che ha espresso soddisfazione per questa designazione. La nomina riguarda un rappresentante del partito locale all’interno dell’organismo regionale dell’associazione. La comunicazione ufficiale della nomina è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici assegnati.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Grande soddisfazione” è quella che viene espressa dal Coordinamento provinciale della Lega di Benevento per la nomina del sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, all’interno dell’Esecutivo regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Campania. A commentare la gradita notizia è Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per Benevento, che sottolinea l’importanza di questo traguardo per l’intero territorio sannita “L’ingresso di Mauro De Ieso nell’ANCI regionale rappresenta un meritato e giusto riconoscimento per un sindaco che ha fatto della vicinanza ai cittadini e del dialogo costante con le comunità il tratto distintivo del suo mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega Benevento, Mauro De Ieso entra nell’Esecutivo regionale di ANCI Campania: “Un onore la nomina”

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