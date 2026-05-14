Pd Campania nomina la segreteria regionale ci sono De Giovanni e Riello

Il Partito Democratico in Campania ha annunciato la composizione della nuova segreteria regionale. Tra i nomi presenti ci sono lo scrittore Maurizio De Giovanni, con delega alla cultura, e l’ex procuratore generale di Napoli Luigi Riello, incaricato di Giustizia. La nomina riguarda anche altri membri, mentre si conclude il processo di rinnovamento interno. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente e riguarda il nuovo assetto organizzativo del partito nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono anche lo scrittore Maurizio De Giovanni (con delega alla cultura) e l’ex procuratore generale di Napoli Luigi Riello (Giustizia) tra i componenti della nuova segreteria regionale del Pd. “Un organismo – spiega il segretario regionale del partito Piero De Luca – strutturato in modo plurale ed inclusivo, nel pieno rispetto dell’equilibrio di genere e della rappresentanza territoriale, composto da donne ed uomini di spessore, animati da grande passione e spirito di militanza, aperto anche a figure provenienti dalla società civile di assoluta autorevolezza, esperienza e competenza, che ringrazio per la disponibilità fornita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pd Campania nomina la segreteria regionale, ci sono De Giovanni e Riello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione CampaniaNuova nomina negli uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione Campania. Segreteria Pd Campania, oggi confronto di De Luca con Sarracino. Il tema è il vicesegretarioPiero De Luca vuole chiudere la squadra di governo regionale Dem prima delle Amministrative di fine maggio. Temi più discussi: Segreteria Pd Campania, oggi confronto di De Luca con Sarracino. Il tema è il vicesegretario; Dell'Aprovitola eletta presidente dell'Asi, Fico nomina Buompane nel direttivo; Bruna Fiola (PD): OSS e OSA, gli esami devono essere gestiti dalla Regione Campania; Todisco eletto presidente del Consorzio di Bonifica del Volturno: Ora una nuova pagina. Segreteria Pd Campania, oggi confronto di De Luca con Sarracino. Il tema è il vicesegretarioLa segreteria regionale del Partito Democratico in Campania deve arrivare in tempi brevi: è la speranza di Piero De Luca, preoccupato forse che dopo le Amministrative di fine maggio ulteriori tensioni ... fanpage.it Regione Campania, Roberto Fico nomina la sua giunta: 10 assessori. Il vice è il dem Mario CasilloNapoli, 31 dicembre 2025 – Arriva sul fil di lana del 2025 la nuova giunta della Regione Campania. A poco più di un mese dalle elezioni, il presidente Roberto Fico ha nominato dieci assessori, tra cui ... quotidiano.net