L’Atletico Madrid ha deciso di non acquistare più il portoghese Bernardo Silva, preferendo invece puntare su Tijjani Reijnders. La scelta arriva dopo che il club ha cambiato strategia nel mercato dei parametri zero, influenzato dalla trattativa con il Manchester City. La decisione si traduce in un cambio di rotta nel mercato estivo, con il club spagnolo che ha interrotto le trattative con Silva.

Il mercato dei parametri zero di lusso sta per registrare la prima, pesantissima scossa sull’asse Manchester-Catalogna. Bernardo Silva è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona, una decisione che di fatto interrompe un corteggiamento internazionale durato mesi e costringe le dirette concorrenti a rivedere i propri piani. Il centrocampista portoghese, arrivato alla fine della sua avventura con il Manchester City, ha scelto il progetto tecnico dei blaugrana, lasciando a bocca asciutta sia la Juventus sia l’ Atletico Madrid, che avevano studiato a lungo la fattibilità economica del colpo. La mossa del lusitano ha generato una reazione a catena immediata nella capitale spagnola, dove la dirigenza dei Colchoneros si è mossa per tempo per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - L’effetto domino di Bernardo Silva scuote la Spagna: l’Atletico Madrid molla il portoghese e punta Tijjani Reijnders

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