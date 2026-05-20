CdS – Bernardo Silva nel mirino dell’Atletico Madrid | nuova concorrenza per la Juve
L'interesse per Bernardo Silva continua a crescere tra le squadre europee, con diverse società che manifestano il desiderio di ingaggiarlo. Secondo fonti di stampa, l'Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista, creando una nuova opzione rispetto alle pretendenti italiane. La notizia ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa possibile trattativa. Silva, attualmente in forza a un club di primo livello, rappresenta un obiettivo di mercato molto ambito in questa sessione di calciomercato.
2026-05-20 17:21:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Bernardo Silva fa gola a tanti in Europa. Complice il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, la stella del Manchester City rappresenta una ghiotta occasione di mercato a parametro zero. Lo sa bene l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha messo gli occhi sul fantasista portoghese e sta lavorando per provare a strapparlo alla folta concorrenza. Tra i club che si son mossi con largo anticipo per l’ex Monaco c’è senza dubbio la Juventus di Luciano Spalletti, ma l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un intoppo non indifferente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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