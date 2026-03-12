Webuild programmato per il mese di giugno un investor day

Webuild ha programmato un investor day per il mese di giugno. La società ha comunicato che, considerando l’attuale situazione geopolitica, prevede un andamento specifico per il 2026. La pianificazione e le stime sono state rese note in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle cause di tali previsioni.

Alla luce dell'attuale contesto geopolitico Webuild prevede per il 2026 un andamento caratterizzato da: ricavi in linea con i livelli record del 2025, sostenuti dal backlog significativo; proseguimento delle iniziative volte al miglioramento della marginalità e al rafforzamento della generazione di cassa operativa, con l'obiettivo di mantenere una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta), facendo leva sulla scala raggiunta e sul solido track record industriale.

Webuild, approvato il bilancio 2025. Salini: superate le attese
Consolidati Adjusted al fine di comparare l'andamento gestionale su base omogenea. Il 2025 segna la conclusione del Piano Industriale 2023 – 2025 Roadmap al 2025 – The Future is Now, con risultati ...

Webuild: 2025 oltre attese, utile 280 mln (+13%) e ricavi 13,6 mld (+15%)
Cedola di 0,081 euro per azioni ord, 0,26 euro per risp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Webuild chiude il 2025 con dati superiori ...