Cinque studenti dell'Ipeoa Pertini di Brindisi hanno partecipato a un progetto Erasmus+ presso il Liceo Nord Caraïbe di Bellefontaine, Martinica. Durante il soggiorno, hanno preso parte a diverse attività e hanno contribuito alla creazione di un nuovo dolce a base di mango, chiamato pasticciotto al mango. L’esperienza ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con una cultura diversa e di lavorare su progetti condivisi.

Occasione di mobilità nel liceo Nord Caraïbe di Bellefontaine, Martinica: unione fra la tradizione salentina e il gusto caraibico BRINDISI - Nell’ambito del progetto Erasmus+, cinque studenti dell'Ipeoa Pertini di Brindisi hanno partecipato a una straordinaria esperienza di mobilità presso il Liceo Nord Caraïbe di Bellefontaine, Martinica. Accompagnati dai docenti Rosanna Carrozzo e Luigi Colucci, gli alunni Chiara Cucci, Matteo Epicochi, Asia Leo, Giulia Nicu e Nicole Vincifori hanno vissuto un'avventura culturale e formativa unica, dal 14 al 20 marzo 2026. Questo importante progetto pedagogico mira infatti all’incontro con altre culture, al rafforzamento delle competenze linguistiche e professionali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Erasmus in Martinica, esperienza per studenti del Pertini: nasce il pasticciotto al mango

Articoli correlati

Erasmus, studenti del Galilei in SpagnaTarantini Time QuotidianoPrima esperienza all’estero per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G.

Terni, 62 studenti del Casagrande-Cesi con il progetto Erasmus+: formazione e lavoro tra Granada e MalagaLe referenti Eleonora Contili e Silvana Scrima: “L’Erasmus rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita personale e professionale” Una...

Approfondimenti e contenuti su Erasmus in Martinica esperienza per...

Argomenti discussi: Cuneo, tre istituti ospitano delegazioni da sette paesi europei per il progetto Erasmus.

Erasmus, il Venturi presenta le esperienze all’esteroStudenti e docenti dell'istituto Venturi di Modena hanno partecipato a progetti di mobilità internazionale Erasmus+ in Polonia, Grecia, Spagna e Portogallo. Oggi incontro per condividere le esperienze ... ilrestodelcarlino.it

Barsanti, il ritorno dell’Erasmus Nel segno delle energie rinnovabiliDopo due anni di stop sono ripresi gli scambi culturali per i ragazzi dell’istituto professionale massese. Quattro studenti di 5ª B sono reduci dall’esperienza in Martinica (Francia) per portare ... lanazione.it