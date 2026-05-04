Bimbimbici domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città | ritrovo in piazza Dante

Da livornotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili e città più salubri e vivibili. Torna torna Bimbimbici, la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa dalla Federazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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