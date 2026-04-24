Le design spa rappresentano ambienti pensati per offrire esperienze di relax e benessere, combinando estetica e funzionalità. Sono strutture che si distinguono per l’attenzione ai dettagli e l’attenzione al design, creando atmosfere che invitano alla tranquillità. In questo articolo, vengono presentate nove spa di design, scelte per la loro capacità di garantire momenti di relax e di bellezza, non solo attraverso i trattamenti, ma anche nella cura degli spazi.

Abbiamo selezionato nove design spa in grado di garantire esperienze memorabili non solo per i rituali proposti ma anche perché sono studiati da architetti che li hanno pensati per potenziare l'esperienza. Luoghi healthy e belli da vedere, che lasciano un segno nella memoria. Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo. La ricerca dell'equilibrio e dell'energia Inaugurata nel 2019, Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, in provincia di Trento, è caratterizzata dall'integrazione nel paesaggio, dall'uso di materiali locali come legno e pietra, ed è certificata ClimaHotel. Mentre la struttura esterna è stata progettata...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Architettura del benessere: le design spa sono bellezza da vivere e da ammirare

Notizie correlate

Le head spa sono la nuova frontiera del benessere. Non solo per i capelliNon si tratta di un semplice trattamento per la chioma, ma di un’esperienza che unisce skincare, massaggio e aromaterapia Arrivano dal Giappone e...

Design dell’acqua, architettura e benessereIl design dell’acqua come infrastruttura culturale Il design dell’acqua diventa protagonista a Napoli con il seminario “Design dell’acqua.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Aquaelite entra in Ipunto0: l'acqua come linguaggio dell'architettura contemporanea; DIASEN, L’ARCHITETTURA DEL VUOTO ALLA MILANO DESIGN WEEK; Forum Costruzioni: a Roma sostenibilità, qualità progettuale e intelligenza artificiale; Le installazioni della Milano Design Week 2026.

Architettura del benessere: le design spa sono bellezza da vivere e da ammirareAbbiamo selezionato 9 design spa in grado di garantire momenti memorabili. Non solo per i rituali proposti, ma anche perché sono interessanti esempi di architettura del benessere in grado di amplifica ... vanityfair.it

Torna il Premio internazionale di architettura: tema le città del futuroIn grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico in atto, pienamente sostenibili, capaci di limitare i danni del cosiddetto overtourism: le città europee del futuro sono il tema che ... rainews.it

Castello del Valentino.Sede della Facoltà di architettura del Politecnico di Torino. - facebook.com facebook

L'architettura del Fisco, dalla dichiarazione dei redditi ai controlli, confluisce nel Testo Unico su adempimenti e accertamento approvato in Consiglio dei Ministri il 22 aprile, l'ultimo della serie - Imposte x.com