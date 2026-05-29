Che cosa è successo tra Helen Mirren e Tom Hardy? I due attori, protagonisti della serie da record Mobland di Paramount+, secondo le ultime indiscrezioni avrebbero litigato, tanto da spingere Hardy a lasciare la serie. Dame Helen Mirren, però, con la classe che la contraddistingue ha voluto gettare acqua sul fuoco delle polemiche, condividendo una foto del collega corredata dal commento: « Ti voglio bene ora e sempre ». Tom Hardy licenziato dalla produzione di MobLand?. Un passo indietro. Nei giorni corsi la newsletter Puck aveva riportato la notizia che Hardy sarebbe stato licenziato dalla produzione di MobLand al termine della seconda stagione, di cui sono appena terminate le riprese. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le ultime voci parlando di un licenziamento dell'attore da parte della produzione di MobLand, c'è chi dice sia per tensioni sul set: l'attrice premio Oscar le smentisce con una foto

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