Un parco sospeso a 15 metri di altezza | Stefano Boeri firma la trasformazione dell' ex deposito Atac

Un nuovo spazio urbano prende forma nel cuore della città grazie al progetto dell’architetto Stefano Boeri, che ha ideato la rigenerazione dell’ex deposito Atac “Vittoria” situato in piazza Bainsizza. Il progetto prevede la creazione di un parco sospeso a circa 15 metri di altezza, trasformando un’area precedentemente destinata al deposito di mezzi pubblici in un ambiente aperto e accessibile. La realizzazione coinvolge interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’integrazione nel contesto urbano.

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