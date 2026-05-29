Le previsioni meteo dell’ultimo weekend di maggio sul Gargano

Notizia in breve

Nel fine settimana del 29-30 maggio sul Gargano si prevedono condizioni di tempo variabile. Venerdì 29 maggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibili piovaschi nel pomeriggio. La giornata di sabato 30 maggio prevede un aumento della nuvolosità, con piogge sparse e temperature comprese tra 15 e 22 gradi. Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le attività all'aperto nella regione.