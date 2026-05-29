Le previsioni meteo dell’ultimo weekend di maggio sul Gargano

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana del 29-30 maggio sul Gargano si prevedono condizioni di tempo variabile. Venerdì 29 maggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibili piovaschi nel pomeriggio. La giornata di sabato 30 maggio prevede un aumento della nuvolosità, con piogge sparse e temperature comprese tra 15 e 22 gradi. Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le attività all'aperto nella regione.

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Venerdì 29 maggio: cielo parzialmente nuvoloso, temperature massime in leggero calo, ventilazione leggera da nord Sabato 30 maggio: temperature invariate, cielo sereno Domenica 31 maggio: cielo parzialmente nuvoloso, nuovo rialzo delle temperature, anche oltre i 30 gradi IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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