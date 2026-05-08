Per il fine settimana dal 8 al 10 maggio, le previsioni indicano pioggia intermittente a partire dalla mattina di venerdì. Il cielo rimarrà coperto per tutta la giornata, con condizioni meteorologiche umide che si protrarranno anche nei giorni successivi. Non sono previste grandi variazioni di temperatura o altri eventi climatici significativi durante il weekend.

Venerdì 8 maggio: pioggia dalla mattina, ad intermittenza per tutta la giornata. Temperature in calo. Sabato 9 maggio: giornata soleggiata o parzialmente nuvolosa. Temperature in rialzo fino a 23 gradi. Domenica 10 maggio: cielo più nuvoloso, rischio pioggia nel primo pomeriggio. Temperature in leggero calo o. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le previsioni meteo del weekend 8-10 maggio sul Gargano

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