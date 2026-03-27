Meteo Gargano le previsioni dell’ultimo weekend di marzo

Le previsioni meteo per il Gargano indicano che venerdì 27 marzo sarà caratterizzato da condizioni di maltempo, con vento molto forte e pioggia che interesseranno la regione. Non sono previste variazioni significative per il resto del weekend, con il proseguimento di condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature si manterranno su livelli moderati, con venti intensi che continueranno a soffiare nella zona.

Venerdì 27 marzo: giornata tempestosa con venti molto forti e pioggia. Freddo! Possibili nevicate sul Gargano. Sabato 28 marzo: pioggia e vento al mattino, poi via via in miglioramento. Ma rimangono correnti fredde da nord. Domenica 29 marzo: Domenica delle Palme con venti freddi da nord, ma. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo Gargano, le previsioni dell’ultimo weekend di marzo Articoli correlati Leggi anche: Meteo Gargano, le previsioni del weekend 13-15 marzo Leggi anche: Meteo weekend: le previsioni sul Gargano dal 20 al 22 marzo Una raccolta di contenuti su Meteo Gargano Temi più discussi: METEO Gargano, torna l’instabilità: peggioramento tra il 18 e il 19 marzo; Venti di burrasca e neve in arrivo: duplice allerta meteo in Capitanata - FoggiaToday; Allerta meteo gialla sul Gargano: rischio temporali e criticità idrogeologiche; Meteo Puglia: tra giovedì e venerdì irruzione artica con maltempo, neve a quote collinari, venti forti e temperature in decisa diminuzione. METEO Gargano, torna l’instabilità: peggioramento tra il 18 e il 19 marzoLe previsioni meteo indicano infatti un progressivo peggioramento tra il 18 e il 19 marzo, con l’arrivo di correnti più fresche. statoquotidiano.it METEO GARGANO Meteo Gargano: weekend tra nubi, schiarite e possibili piogge. Le previsioni fino a lunedìIl fine settimana sul Gargano sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con cieli spesso nuvolosi, qualche breve schiarita ... statoquotidiano.it Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Puglia nella giornata di giovedì 26 marzo, ma con qualche segnale di cambiamento già nel corso del pomeriggio #Meteo #Previsioni #Gargano #Puglia - facebook.com facebook Grandinata sul Gargano, strada imbiancata come neve. Nessun disagio per automobilisti. Temperature sono rigide in tutta la provincia di Foggia. #ANSA x.com