Le più ascoltate su Radio Incontro
Su Radio Incontro, la playlist più ascoltata questa settimana include brani di artisti provenienti da Sanremo. La selezione musicale si distingue per la presenza di pezzi che continuano a riscuotere grande interesse tra gli ascoltatori. La classifica si aggiorna regolarmente, riflettendo le preferenze del pubblico e i brani più richiesti in questo periodo. La playlist rimane un punto di riferimento per chi cerca musica attuale e coinvolgente.
Pisa 16 marzo 2026- Parla ancora sanremese la playlist di Radio Incontro, queste le più ascoltate della settimana. 1 Fedez & Masini – “Il male necessario” L’unione creativa, di queste due anime della musica italiana, ci restituisce un brano gradevole, profondo ed intenso. Quando un incontro generazionale tra due “ragazzi maledetti” diventa l’occasione di riscoprirli entrambi più maturi. Il palco dell’Ariston è magico anche per questo. 2. Raf – “Ora e per sempre” La bella musica italiana riscopre questo artista con un brano in linea con i suoi trascorsi musicali. Una promessa d’amore semplice, riservata, quasi bisbigliata all’orecchio della propria amata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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