Sul litorale si sta velocemente procedendo con i lavori per preparare la spiaggia in vista dell’apertura, prevista tra meno di un mese. In questi giorni è iniziata la stesa della duna di sabbia, un’operazione che sarà seguita dal livellamento dell’arenile. La gestione di questa operazione richiede tempi stretti, considerando le tempistiche previste per la consegna dell’area ai bagnini.

Meno di un mese per allestire la spiaggia. Sembra molto ed invece quella dei bagnini sarà una vera corsa, perché solo in questi giorni è partito il lavoro di stesa della duna sul litorale a cui dovrà seguire il livellamento dell’arenile. "Stando ai nostri piani dovremmo terminare per l’8 maggio - premette il presidente della Cooperativa Bagnini, Diego Casadei -. Dobbiamo farlo perché il 16 maggio parte la stagione balneare e gli stabilimenti dovranno essere aperti". Sarà una corsa contro il tempo. La duna è rimasta al suo posto anche nella prima parte della primavera perché è proprio in questo periodo, ovvero tra marzo e aprile, che si concentrano da diversi anni a questa parte eventi meteorologici importanti con forti mareggiate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia, corsa contro il tempo per spianare le dune di sabbia

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