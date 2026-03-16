Dopo oltre 40 anni si ritrovano gli ex alunni della De Lollis | rimpatriata tra ricordi ed emozioni

Dopo più di quattro decenni, gli ex alunni della scuola “Cesare De Lollis” si sono ritrovati per una rimpatriata. L’evento ha visto riuniti alcuni dei compagni di scuola che hanno condiviso momenti di ricordo e nostalgia, creando un’occasione di confronto e di emozioni condivise. La serata ha coinvolto persone di diverse generazioni che si sono ritrovate per rinnovare i legami del passato.

Una rimpatriata carica di emozioni e ricordi quella che ha riunito, dopo oltre quattro decenni, un gruppo di ex compagni di scuola della “Cesare De Lollis”. Era il 1983 quando condividevano i banchi, amicizie e sogni per il futuro. Sabato scorso, a distanza di più di 40 anni, si sono ritrovati insieme per celebrare un legame rimasto intatto nel tempo. Tra racconti e sorrisi, gli ex studenti hanno ripercorso gli anni della scuola e le esperienze vissute insieme, commentando con nostalgia e affetto: «Come fosse ieri». Un’occasione per riscoprire il valore delle amicizie nate tra i banchi e rimaste vive nel tempo, nonostante i percorsi di vita diversi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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