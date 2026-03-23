Amore e memoria sul palco a Sambuca arriva Le mille bolle blu di Filippo Luna

Una storia intima, segnata dal tempo e dal peso dei silenzi, prende forma sul palco del teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia. Domenica 29 marzo, alle 19.15, va in scena “Le mille bolle blu”, il monologo scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna. Al centro dello spettacolo il racconto di Nardino e Manuele, due uomini legati da un amore vissuto nell’ombra nella Palermo degli anni Sessanta. Barbiere di borgata il primo, avvocato il secondo, conducono per anni una relazione clandestina, parallela a una vita pubblica costruita secondo le convenzioni dell’epoca. È la morte di Manuele a dare avvio alla narrazione. Nardino, impossibilitato a esprimere apertamente il proprio dolore, rievoca trent’anni di vita condivisa, tra ricordi, rimpianti e momenti di dolcezza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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