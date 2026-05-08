Kid Pass Days le attività speciali all' Acquario di Genova e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

Sabato 9 e domenica 10 maggio, l'Acquario di Genova e la Città dei Bambini e dei Ragazzi partecipano ai Kid Pass Days, un evento nazionale rivolto alle famiglie. Durante le due giornate si svolgono attività dedicate a bambini e adulti, con l’obiettivo di far conoscere aspetti del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico del paese. Sono previste visite guidate, laboratori e iniziative interattive aperte al pubblico.

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Sabato 9 e domenica 10 maggio Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi aderiscono ai Kid Pass Days, il grande evento dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia, con delle coinvolgenti attività per grandi e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days: le attività di Città della Scienza per il 9 e 10 maggioCittà della Scienza invita il pubblico per un fine settimana all’insegna della scoperta e del colore: il 9 e 10 maggio il weekend intitolato "Quando... Pasqua all'AcquarioVillage: le proposte di Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei RagazziIl mondo AcquarioVillage si prepara ad accogliere il pubblico nelle vacanze pasquali tra novità ed esperienze edutainment. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Kid Pass Days: le iniziative archeologiche; Kid Pass Days e Festa della mamma a Casa Bruschi; Kid Pass Days, il weekend al museo con i bambini: 100 siti e 150 attività da scoprire da Nord a Sud; Kid Pass Days, Bello! Chi l'ha fatto? al Museo del Paesaggio di Verbania. Appuntamento sabato 9 maggio alle ore 15. Kid Pass Days, archeologia e altre scoperte per i bambiniSabato 9 e domenica 10 maggio anche in Trentino torna l’evento nazionale dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico: l'ufficio beni archeologici dell ... giornaletrentino.it Kid Pass Days 2026Kid Pass Days coinvolge oltre 100 musei italiani con attività edutainment dedicate a bambini e famiglie in tutta Italia. itinerarinellarte.it 9/05 - KID PASS DAYS /Metti un pomeriggio di primavera a Frascole - facebook.com facebook