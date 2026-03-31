Pasqua all' AcquarioVillage | le proposte di Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Durante le vacanze di Pasqua, l'Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi propongono nuove attività e iniziative pensate per il pubblico dei visitatori. L’evento si svolge nel complesso di AcquarioVillage, che si prepara ad accogliere i visitatori con proposte dedicate all’intrattenimento educativo e alle esperienze interattive. Le strutture rimangono aperte durante il periodo festivo, offrendo occasioni di svago e apprendimento.

Il mondo AcquarioVillage si prepara ad accogliere il pubblico nelle vacanze pasquali tra novità ed esperienze edutainment. L’Acquario di Genova presenta la vasca espositiva dedicata al Mediterraneo profondo nata dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto REDRESS, e propone dal 1° aprile CrocierAcquario e tante esperienze edutainment per approfondire la conoscenza dell’ambiente marino e dei progetti di conservazione della struttura. La Città dei Bambini e dei Ragazzi, in cui si può giocare con i due nuovi exhibit inaugurati in autunno, arricchisce la visita con gli speciali Science Snack dedicati a temi coinvolgenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Pasqua all'AcquarioVillage: le proposte di Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi Articoli correlati 'La città fragile', i bambini della scuola elementare esplorano la città e il punto di vista dei più fragiliIl progetto è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla Povertà educativa minorile C’è una... Bambini soldato, le giovani vittime dei conflitti al centro di un seminario in cittàUn seminario, dal titolo ‘Bambini soldato: vittime e attori forzati all’interno dei conflitti armati’. Genova con i Bambini: Scopriamo la Città dei Bambini e dei Ragazzi! | Family Vlog #foryou #perte