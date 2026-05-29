Durante il Gran Galà Calcio Umbro 2026, tenutosi martedì sera in una locanda di Assisi, molte figure note del calcio italiano sono state presenti. Tra i partecipanti, anche alcuni ex calciatori della Juventus. L’evento ha coinvolto personalità del settore e si è concentrato sul futuro del calcio, con un richiamo ai giovani talenti di oggi e alla loro crescita in vista dei prossimi Mondiali del 2026.

Tanti personaggi noti del panorama calcistico nazionale hanno preso parte al Gran Galà Calcio Umbro 2026, andato in scena martedì sera nella splendida Locanda del Cardinale di Assisi. Tra i big Nicolò Tresoldi (bomber Club Bruges) e Nicola Le Grottaglie, ex colosso della Juventus e campione d’Italia 2011 col Milan di Max Allegri. Di seguito alcune interessanti dichiarazioni rilasciate da Le Grottaglie, premiato sul palco per la sua splendida carriera. “Non andare ai Mondiali 2026 è davvero qualcosa di orribile, incredibile. Abbiamo perso contro squadre molto meno attrezzate e meno forti di noi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Le Grottaglie (ex Juve): “Mondiali 2026? Giovani di oggi da sostenere”

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