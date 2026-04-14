Grottaglie più controlli e sicurezza | via al piano Grottaglie Sicura 2026

A Grottaglie è stato approvato il progetto “Grottaglie Sicura 2026” dalla Giunta comunale, che prevede un aumento dei controlli e una presenza più costante sul territorio. Il piano mira a garantire maggiore sicurezza durante eventi e manifestazioni, rafforzando le misure di vigilanza in città. L’obiettivo è migliorare la tutela dei cittadini attraverso interventi specifici e una presenza più capillare delle forze di sicurezza.

Tarantini Time Quotidiano Più controlli, maggiore presenza sul territorio e attenzione alla sicurezza durante eventi e manifestazioni: è questa la linea del progetto “Grottaglie Sicura 2026”, approvato dalla Giunta comunale. Il piano, finanziato con 40mila euro provenienti dai proventi delle sanzioni stradali, punta a potenziare l’attività della Polizia Locale nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 dicembre 2026. L’intervento prevede un rafforzamento dei servizi di vigilanza, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne e alle aree interessate da eventi pubblici, soprattutto nei mesi in cui si registra un aumento delle presenze e una riduzione del personale per ferie.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, più controlli e sicurezza: via al piano “Grottaglie Sicura 2026” Furti nelle abitazioni a Grottaglie: Prefettura e Comune annunciano controlli a tappetoTarantini Time QuotidianoSi rafforza il confronto tra istituzioni per fronteggiare l’aumento dei furti nelle abitazioni a Grottaglie, fenomeno che... Grottaglie, oltre un milione di euro per strade e sicurezzaTarantini Time Quotidiano Via libera a Grottaglie al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e la sistemazione delle...