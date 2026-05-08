Un nuovo progetto mira a sostenere le giovani producer e le minoranze nel settore della musica elettronica, un ambito noto per la sua sperimentazione e libertà creativa. Tuttavia, la parità di genere in questo campo fatica a essere raggiunta, evidenziando le disparità ancora presenti. L'iniziativa si propone di favorire un ambiente più inclusivo per chi lavora nel settore, promuovendo opportunità e visibilità per gruppi spesso meno rappresentati.

La musica elettronica – un terreno fertile di sperimentazione e libertà creativa – resta ancora un campo in cui la parità di genere trova difficoltà a consolidarsi. Nasce da questa consapevolezza Ex Aequa – Empowering Equality in Electronic Music, il programma internazionale che promuove l’inclusione e l’uguaglianza nel mondo dei suoni digitali. Ex Aequa – Empowering Equality in Electronic Music non è solo un progetto artistico, ma un movimento culturale che sceglie l’uguaglianza come punto di partenza per una nuova stagione dell’elettronica europea, più libera, più collettiva, e più equa. Dopo il successo del debutto nel 2025, Ex Aequa...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un progetto per sostenere le giovani producer e le minoranze nell’industria musicale

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