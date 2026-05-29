A quasi sei mesi dalla notizia del loro suicidio assistito, si torna a parlare delle gemelle Kessler. Stella Pende, in un’intervista, rivela dettagli inediti sulla loro vita, concentrandosi sull’ultimo periodo e su aspetti poco noti delle sorelle. La trasmissione approfondisce anche il loro percorso personale e le scelte drastiche, offrendo una narrazione più completa sulla loro vicenda.

A quasi sei mesi dalla notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo, la scelta di Alice ed Ellen Kessler di concludere la propria vita insieme attraverso il suicidio assistito, torna l’appuntamento con l’approfondimento che ricostruisce le vite straordinarie delle due sorelle. Sabato 30 maggio, in seconda serata su Retequattro, Confessione Reporter con Stella Pende dedica una puntata alle Gemelle Kessler, tra ricordi degli anni d’oro della tv italiana e rivelazioni inedite sulla loro esistenza doppia e segreta. Stella Pende ripercorre la leggenda delle Kessler: dal Lido de Paris alla tv di Falqui. La prima parte della puntata è un viaggio nella storia pubblica delle Kessler, quella delle gambe lunghissime, del tormentone Da-da-un-pa, dei grandi varietà che hanno segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Le gemelle Kessler, la vita segreta e l’addio: Stella Pende svela l’inedito a «Confessione Reporter»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Barbara Bouchet: «Non accetto l’accanimento terapeutico, sono d'accordo con le gemelle Kessler. Vorrei decidere io del mio destino»L'attrice è a Torino per presentare il film Finale: Allegro, che affronta il tema delle scelte di fine vita.

“La fine si avvicina e non voglio essere impreparata. Non accetto l’accanimento terapeutico, non mi vedo con i tubi attaccati. Sono d’accordo con le gemelle Kessler”: così Barbara BouchetBarbara Bouchet ha espresso chiaramente la sua opinione sul diritto di scegliere la fine della propria vita, affermando di non voler essere...

Stella Pende riparte col suo Confessione ReporterQuello con i reportage di Stella Pende è ormai un appuntamento classico del palinsesto di Rete 4. Da sabato 23 maggio, in seconda serata, Confessione Reporter torna con otto nuove inchieste (quattro ... sorrisi.com

Gemelle Kessler: l'ultima lettera, la collana regalata all'amica, l'abbonamento disdettoAnche negli ultimi giorni della loro vita le gemelle Ellen e Alice Kessler hanno confermato la precisione e l’eleganza che le ha sempre contraddistinte. A 89 anni hanno scelto di andarsene insieme, ... gazzetta.it