Barbara Bouchet ha espresso chiaramente la sua opinione sul diritto di scegliere la fine della propria vita, affermando di non voler essere sottoposta a trattamenti medici invasivi in situazioni di fine esistenza. Con un riferimento alle gemelle Kessler, ha dichiarato di essere totalmente favorevole al diritto di disporre autonomamente della propria morte. Le sue parole riflettono una posizione netta su questa tematica.

Barbara Bouchet non ha dubbi: “Sul diritto al disporre della propria morte, penso per esempio alle gemelle Kessler, sono completamente d’accordo”. L’attrice non smette di sorprendere il suo pubblico e a 82 anni, dopo una lunga carriera, torna al cinema da protagonista con un ruolo spiazzante. Da pochi giorni è infatti uscito Finale: Allegro di Emanuela Piovano, liberamente ispirato al romanzo L’età ridicola di Margherita Giacobino. La storia intreccia la malattia, la perdita e il fine vita – ma con uno sguardo mai cupo, anzi, sorprendentemente luminoso – e la Bouchet si cala nei panni di Karina, una pianista ottantenne omosessuale. “Lo definirei un film che parla di una donna che decide tutto per sé, senza intrusioni né influenze esterne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La fine si avvicina e non voglio essere impreparata. Non accetto l’accanimento terapeutico, non mi vedo con i tubi attaccati. Sono d’accordo con le gemelle Kessler”: così Barbara Bouchet

Bimbo con cuore "bruciato" non si è svegliato dopo estubazione, avviato il fine vita, il legale: "Non è eutanasia, evitiamo accanimento terapeutico"La mamma del bimbo trapiantato con il cuore "bruciato": "Per Domenico non ci sono più speranze, iniziamo la terapia del dolore" Il bambino di 2 anni...

Leggi anche: L’addio al bimbo trapiantato e la veglia della madre in ospedale: “Niente accanimento terapeutico, fine vita dignitoso”