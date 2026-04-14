L'attrice è a Torino per presentare il film Finale: Allegro, che affronta il tema delle scelte di fine vita. In occasione dell’evento, ha dichiarato di non voler sottoporsi all’accanimento terapeutico e ha espresso il suo appoggio alle gemelle Kessler, affermando di desiderare di decidere personalmente sul proprio destino. La sua posizione ha suscitato attenzione sui dibattiti riguardanti le decisioni mediche in fase terminale.

Nel film diretto da Emanuela Piovano, Barbara Bouchet interpreta Karina, una donna che decide di non lasciare nulla al caso, nemmeno il momento della morte. «Lo definirei un film che parla di una donna che decide tutto per sé, senza intrusioni né influenze esterne», spiega. «Karina sa come vivere, amare e, soprattutto, come intende morire». E ancora: «Lei mi piace perché cerca di avere il controllo di tutto, dall’inizio alla fine». Ma l’attrice fa una precisazione: «Non so se farei proprio tutto quello che lei dice, ma l’importante è che io rispetti le sue scelte». Barbara Bouchet si è sempre dichiarata a favore dei diritti e della libertà sessuale, ed è anche stata madrina di Lovers.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Bouchet: «Non accetto l’accanimento terapeutico, sono d'accordo con le gemelle Kessler. Vorrei decidere io del mio destino»

“La fine si avvicina e non voglio essere impreparata. Non accetto l’accanimento terapeutico, non mi vedo con i tubi attaccati. Sono d’accordo con le gemelle Kessler”: così Barbara BouchetBarbara Bouchet non ha dubbi: “Sul diritto al disporre della propria morte, penso per esempio alle gemelle Kessler, sono completamente d’accordo”.

Barbara Bouchet e i racconti degli amori passati: “Lui aveva un leone, io una gheparda”. Poi svela perché non si è rifatta la facciaBarbara Bouchet, è tornata in tv da protagonista, ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi.

Argomenti più discussi: La fine si avvicina e non voglio essere impreparata. Non accetto l'accanimento terapeutico, non mi vedo con i tubi attaccati. Sono d'accordo con le gemelle Kessler: così Barbara Bouchet; Tutti gli amori di Barbara Bouchet, da Steve McQueen fino a Luigi Borghese (papà di Alessandro); Barbara Bouchet: Il mio film sul fine vita, anche io vorrei fare come le Kessler. Non mi vedo attaccata ai tubi; Barbara Bouchet: Non accetto l’accanimento terapeutico, sono d'accordo con le gemelle Kessler. Vorrei decidere io del mio destino.

Eduardo rivoluzionario con Massimiliano Gallo e la confessione di Barbara Bouchet a #LaRosaPurpurea. Analizziamo i nuovi film di Laura Samani, Edoardo Winspeare e l'horror "Finchè morte non ci separi 2" con Sollazzo e Di Nicola. tinyurl.com/4zv32e9f x.com

Barbara Bouchet torna al cinema in “Finale: Allegro” e dice: «Voglio crescere. Ed essere una donna libera» - facebook.com facebook