Strisce blu a Catania il M5s attacca | I parcheggi gratuiti stanno scomparendo

Il Movimento 5 Stelle di Catania ha presentato due interrogazioni in Consiglio comunale riguardanti le strisce blu. Secondo quanto comunicato, i parcheggi gratuiti stanno diminuendo nella città. La questione riguarda principalmente la presenza e l’accessibilità dei posti auto senza costi nelle aree centrali e periferiche. La discussione si inserisce nel dibattito sulla gestione del traffico e dei servizi di sosta pubblica nel capoluogo siciliano.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentate due interrogazioni in Consiglio comunale. CATANIA – I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, hanno depositato due interrogazioni consiliari per chiedere chiarimenti sul sistema della sosta a pagamento nel capoluogo etneo. Al centro delle richieste ci sono soprattutto l’aumento delle strisce blu nelle zone centrali e residenziali e la progressiva riduzione dei parcheggi gratuiti. Secondo i due esponenti pentastellati, negli ultimi mesi sarebbero aumentate le segnalazioni da parte di residenti, commercianti e cittadini che lamentano la quasi totale scomparsa degli stalli bianchi in diversi quartieri della città.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Strisce blu a Catania, il M5s attacca: “I parcheggi gratuiti stanno scomparendo” Notizie correlate Strisce blu senza sosta. A Fano aumentano i parcheggi a pagamentoStamattina scattano i nuovi parcheggi a pagamento in tre importanti vie a ridosso del centro: le vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. Strisce blu, abbonamenti per il centro storico per un anno validi anche negli altri parcheggiGli abbonamenti per la sosta a pagamento per il centro storico saranno validi anche nei parcheggi dei piazzali Francesco Ortu e Arturo Toscanini,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Insostenibile, troppe strisce blu a Catania: il grido dei cittadini e la protesta dei residenti; Strisce blu a Catania, M5s: Stanno sparendo i parcheggi gratuiti; Parcheggi: in città solo strisce blu, il M5S presenta due interrogazioni; CATANIA - VIA DALMAZIA, TROPPE STRISCE BLU. Catania, aumentano le strisce blu: M5S presenta due interrogazioniI consiglieri comunali del M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio hanno presentato due interrogazioni riguardanti il sistema della sosta a pagamento in città. Si punta il dito contro l'espansione d ... catania.liveuniversity.it Strisce blu a Catania, il M5s presenta due interrogazioni in ConsiglioCATANIA – Due interrogazioni consiliari sul sistema della sosta a pagamento a Catania sono state presentate dai consiglieri comunali del M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio. Al centro ... livesicilia.it "Via ruoppolo angolo via Giotto, auto sulle strisce pedonali, io e mia mamma abbiamo dovuto cambiare percorso". - facebook.com facebook LE PIU' LUNGHE STRISCE DI 1000 VINTI 5 Jannik #Sinner (Paris 2025-Madrid 2026) 4 Rafael Nadal (Madrid 2013-Cincinati 2013) 4 Novak Djokovic (Shanghai 2013-Miami 2014) 4 Novak Djokovic (Paris 2014-MonteCarlo 2015) 4 Novak Djokovic (Shanghai x.com