Negli ultimi tempi si assiste a un progressivo allontanamento dal segmento delle utilitarie, auto compatte e economiche che per anni hanno rappresentato una scelta diffusa tra gli automobilisti. Questa tendenza si traduce in un aumento dei prezzi per chi desidera acquistare un’auto di questo tipo, mentre le ragioni di questa evoluzione riguardano aspetti legati ai costi di produzione e alle normative ambientali. La scomparsa delle utilitarie sta modificando le abitudini di chi cerca un veicolo pratico e accessibile.

È un’estinzione dolorosa, che pesa sulle tasche degli automobilisti e, paradossalmente, anche sull’ambiente: la fine delle utilitarie. Fino a pochi anni fa, con 10-12 mila euro ti portavi a casa una citycar nuova, essenziale ma onesta, l’auto del primo lavoro o della prima famiglia; oggi sotto i 15 mila euro, nei listini, non c’è praticamente più niente che assomigli a quell’idea di vetture. Chi entra in concessionaria con il budget di ieri, scopre che il segmento d’ingresso del mercato non è stato solo svuotato, ma sostituito da qualcosa di più grande, più pesante, più complicato e molto più caro. Immaginiamo un trentenne che nel 2019 si era comprato una Dacia Sandero base a benzina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio utilitarie: perché le auto economiche stanno scomparendo (e quanto costerà davvero comprarne una oggi)

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