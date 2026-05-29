Le condizioni della principessa della Thailandia peggiorano | in coma da 4 anni ha un'infezione che compromette gli organi
La principessa thailandese in coma da quattro anni ha subito un peggioramento delle condizioni di salute a causa di un'infezione che ha compromesso gli organi vitali. La sua condizione è stabile ma critica, e le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Non sono stati forniti dettagli su trattamenti o prognosi. La principessa si trova in un ospedale del paese, dove riceve cure intensive da parte di un team medico specializzato.
La principessa thailandese Bajrakitiyabha è in coma da quattro anni, ma le sue condizioni di salute sono in netto peggioramento a seguito di un'infezione che ha compromesso i suoi organi vitali. I medici da cui è seguita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Thai Princess Bajrakitiyabhas Health Worsens After Multiple Organ Infections
Notizie e thread social correlati
“Infezione fuori controllo e danni multiorgano”: si aggravano le condizioni di salute della 47enne principessa Bajrakitiyabha, in coma da 4 anniLe condizioni di salute della principessa thailandese Bajrakitiyabha, in coma da quasi quattro anni, sono peggiorate drasticamente.
Dona gli organi a 83 anni e salva tre persone: il gesto d’amore della pensionata a LanuseiUna pensionata di 83 anni a Lanusei ha deciso di donare gli organi, contribuendo a salvare la vita di tre persone.
Temi più discussi: Le condizioni di salute della principessa di Thailandia in coma da 4 anni continuano a peggiorare; La tragica storia della principessa di Thailandia in coma scuote la monarchia; Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa; La principessa Bajrakitiyabha della Thailandia è affetta da una grave infezione, in condizioni complesse.
Le condizioni della principessa thailandese Bajrakitiyabha peggiorano: infezione sistemica e danni a più organi vitali. facebook
La Casa Reale di Thailandia ha diffuso notizie preoccupanti riguardo alla Principessa Bajrakitiyabha in coma da quando ha avuto un problema cardiaco durante un addestramento militare nel 2022. Le condizioni di salute della figlia del Re Rama X si stanno x.com
Le condizioni di salute della principessa di Thailandia in coma da 4 anni continuano a peggiorareColpita da un malore nel 2022, la primogenita del re Rama X versa in condizioni critiche. A rischio la successione al trono. elle.com
In coma dal 2022 Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si saA seguito di nuove complicazioni, cresce la preoccupazione per la principessa thailandese Bha. La popolare rampolla reale è in coma dalla fine del 2022. Il Palazzo riferisce di infezioni a diversi org ... bluewin.ch