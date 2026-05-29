Le condizioni della principessa della Thailandia peggiorano | in coma da 4 anni ha un'infezione che compromette gli organi

Notizia in breve

La principessa thailandese in coma da quattro anni ha subito un peggioramento delle condizioni di salute a causa di un'infezione che ha compromesso gli organi vitali. La sua condizione è stabile ma critica, e le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Non sono stati forniti dettagli su trattamenti o prognosi. La principessa si trova in un ospedale del paese, dove riceve cure intensive da parte di un team medico specializzato.