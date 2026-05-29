Le condizioni della principessa della Thailandia peggiorano | in coma da 4 anni ha un'infezione che compromette gli organi

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La principessa thailandese in coma da quattro anni ha subito un peggioramento delle condizioni di salute a causa di un'infezione che ha compromesso gli organi vitali. La sua condizione è stabile ma critica, e le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. Non sono stati forniti dettagli su trattamenti o prognosi. La principessa si trova in un ospedale del paese, dove riceve cure intensive da parte di un team medico specializzato.

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La principessa thailandese Bajrakitiyabha è in coma da quattro anni, ma le sue condizioni di salute sono in netto peggioramento a seguito di un'infezione che ha compromesso i suoi organi vitali. I medici da cui è seguita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Thai Princess Bajrakitiyabhas Health Worsens After Multiple Organ Infections

Video Thai Princess Bajrakitiyabhas Health Worsens After Multiple Organ Infections

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