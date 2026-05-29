Le condizioni di salute della principessa thailandese Bajrakitiyabha, in coma da quasi quattro anni, sono peggiorate drasticamente. Le autorità sanitarie hanno riferito di un’infezione che si sarebbe aggravata, causando danni multiorgano. La principessa, di 47 anni, si trova in uno stato di coma prolungato e non ci sono stati aggiornamenti su eventuali interventi medici recenti. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali senza ulteriori dettagli.

Le condizioni cliniche della principessa thailandese Bajrakitiyabha, in stato di coma ininterrotto da quasi quattro anni, hanno registrato un drastico e severo peggioramento. L’Ufficio della Casa Reale ha diffuso giovedì il settimo comunicato ufficiale dall’inizio della degenza, confermando che l’équipe medica non riesce a contenere un’infezione grave che sta ormai compromettendo in modo sistemico le funzionalità di numerosi organi vitali. Il comunicato della Casa Reale. L’aggiornamento pubblico, che segue la precedente nota diffusa nel settembre dello scorso anno, documenta lo stato di salute della 47enne, primogenita del re Vajiralongkorn (Rama X) e della principessa Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha ed ex ambasciatrice in Austria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Infezione fuori controllo e danni multiorgano”: si aggravano le condizioni di salute della 47enne principessa Bajrakitiyabha, in coma da 4 anni

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