Dona gli organi a 83 anni e salva tre persone | il gesto d'amore della pensionata a Lanusei

Una pensionata di 83 anni a Lanusei ha deciso di donare gli organi, contribuendo a salvare la vita di tre persone. La sua scelta è stata effettuata presso un centro di raccolta e ha coinvolto diversi organi. L’atto è stato comunicato alle autorità sanitarie locali e ha portato alla realizzazione della donazione. La donna ha seguito le procedure previste per questo tipo di intervento.

Il gesto di una pensionata di 83 anni in Sardegna ricorda a tutti che non è mai troppo tardi per donare gli organi e salvare altre vite. Tre pazienti salvi grazie a lei possono ora ricominciare a sperare in una vita migliore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di Bergamo Leggi anche: Brindisi dona 4.847 farmaci: un gesto che salva 5.331 persone Contenuti utili per approfondire Dona gli organi a 83 anni e salva tre... Temi più discussi: Donazione di organi a Lanusei, il gesto di una donna che può salvare tre vite; Donna di 83 anni muore e dona gli organi: la sua scelta salva tre vite; Un gesto che vince la morte: famiglia dona gli organi del loro caro; Donazione di organi a Lanusei: 83enne salva tre vite con fegato e reni. Un gesto che vince la morte: famiglia dona gli organi del loro caroL'Aquila. Nel momento più difficile, quando il dolore per una perdita sembra insopportabile, c’è chi trova la forza di compiere ... marsicalive.it Profuga muore dopo sbarco. Il marito dona gli organi. Lorenzin: Gesto commoventeAppena sbarcata con il gommone a Siracusa, la donna proveniente dalla Siria era stata ricoverata per un arresto cardiocircolatorio. I suoi organi salveranno la vita di tre italiani. Viaggiava insieme ... quotidianosanita.it Meryl Streep dona oltre 10 milioni di dollari al National Women’s History Museum di Washington - facebook.com facebook Meryl Streep dona milioni di dollari al Museo sulla Storia delle Donne americane. Il contributo a una istituzione che ancora non ha sede fisica. Tra i tanti ostacoli ci sono quelli posti dalla politica #ANSA x.com