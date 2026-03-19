Spinazzola Juve bianconeri in pressing per un possibile ritorno | sul tavolo c’è già questa offerta! Tutti i dettagli

La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Spinazzola, con un’offerta già sul tavolo per riportarlo in rosa a parametro zero. La dirigenza ha in programma di rafforzare la squadra con un esterno sinistro e sta considerando questa opzione per migliorare la rosa di Spalletti. La trattativa è attualmente in fase di valutazione.

Spinazzola Juve, la dirigenza valuta il ritorno a zero dell’esterno sinistro per rinforzare in modo mirato la rosa a disposizione di Spalletti. Tra un impegno e l’altro, la Juventus lavora incessantemente sulle complesse strategie in vista della prossima annata. Oltre ai delicati rinnovi, con quelli di Yildiz e McKennie ufficializzati e quelli di Spalletti e Vlahovic in lavorazione, i bianconeri sono attivissimi per anticipare la concorrenza. Gli occhi sono puntati con grande decisione sulla corsia mancina, dove la dirigenza segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione di Leonardo Spinazzola. L’esperto esterno sinistro del Napoli, trentatreenne dalle spiccate doti offensive, andrà in scadenza e rappresenta una ghiotta opportunità per il nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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