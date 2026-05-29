Lazio D’Amato interroga Rocca | dubbi sul prestito da 80 mila euro
Il presidente della regione Lazio ha chiesto chiarimenti sull'origine del prestito di 80 mila euro ottenuto da un funzionario regionale. Si indaga sul motivo per cui i dati patrimoniali di quest'ultimo non siano disponibili e su come sia stato possibile ottenere il finanziamento. La richiesta di interrogatorio mira a chiarire le modalità di accesso e i controlli relativi al prestito. Restano da verificare le procedure seguite e la documentazione presentata.
?? Punti chiave Perché i dati patrimoniali di Rocca non risultano consultabili? Come è stato ottenuto il prestito da 80 mila euro? Quale legame esiste tra l'omissione dei dati e il fondo ucraino? Chi dovrà rispondere della violazione del Decreto Trasparenza??? In Breve Il prestito di 80 mila euro sfrutta il Fondo Temporary Crisis Framework Ucraina. La mancata pubblicazione viola il Decreto legislativo numero 33 del 2013. Il consigliere di Azione Alessio D'Amato richiede verifiche sulla . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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