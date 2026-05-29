Lazio D’Amato interroga Rocca | dubbi sul prestito da 80 mila euro

Notizia in breve

Il presidente della regione Lazio ha chiesto chiarimenti sull'origine del prestito di 80 mila euro ottenuto da un funzionario regionale. Si indaga sul motivo per cui i dati patrimoniali di quest'ultimo non siano disponibili e su come sia stato possibile ottenere il finanziamento. La richiesta di interrogatorio mira a chiarire le modalità di accesso e i controlli relativi al prestito. Restano da verificare le procedure seguite e la documentazione presentata.