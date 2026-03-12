Bimbo morso da un cane risarcimento da 80 mila euro L'avvocato | La cifra dipende anche dalla capacità di difendersi

Il Tribunale di Sulmona ha stabilito un risarcimento di circa 80 mila euro a favore della famiglia di un bambino morso da un cane nel 2019. La decisione si basa sulla richiesta avanzata dai genitori, che hanno coinvolto le autorità giudiziarie per ottenere il risarcimento. L’avvocato ha commentato che l’importo può variare in base alla capacità di difendersi della parte lesa.

Il Tribunale di Sulmona ha riconosciuto un risarcimento di circa 80 mila euro alla famiglia di un bambino morso da un cane nel 2019. L'avvocato esperto di diritti animali: "La somma tiene conto anche delle lesioni e delle conseguenze riportate dal minore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

