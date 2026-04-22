Prestito d' onore fino a 10 mila euro agli studenti delle università siciliane | come fare richiesta

Gli studenti delle università siciliane provenienti da famiglie con basso reddito possono richiedere prestiti d'onore fino a 10 mila euro. Questi prestiti sono a tasso zero e sono destinati a sostenere le spese di studio. La richiesta può essere presentata da coloro che sono iscritti a un'università con sede in Sicilia e soddisfano i requisiti di reddito previsti. Le modalità di presentazione della domanda sono disponibili presso le università e gli enti competenti.

Prestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Lo prevede il “prestito d’onore”, la misura a sostegno del diritto allo studio voluta dal governo Schifani ed erogata tramite la finanziaria regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Università, pubblicato l'avviso per prestiti fino a 10 mila euro agli studentiPrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. La Regione punta sul fotovoltaico, incentivi fino a 20 mila euro per le famiglie sicilianeDodici milioni di euro per incentivare l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo delle famiglie siciliane. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UniPa per il tuo futuro: arriva il Prestito d’Onore regionale; Il pacchetto anticrisi della Lega: sconto carburanti, garanzie per gli affitti e il prestito d'onore; Variazione di bilancio: la Lega propone un pacchetto anti-crisi da 18.800.000; UniPa per il tuo futuro: arriva il Prestito d’Onore regionale. Prestiti d’onore fino a 10mila euro per studenti universitari in Sicilia: pubblicato l’avviso. Richiesto ISEE sotto i 20mila euroUno studente di una famiglia a basso reddito, iscritto a un’università con sede in Sicilia, potrà ricevere fino a 10mila euro di prestito a tasso zero. È quanto prevede il cosiddetto prestito d’onore, ... orizzontescuola.it Sicilia, prestiti fino a 10 mila euro per studenti universitari: via al bando IrfisPrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per sostenere gli studenti universitari siciliani provenienti da famiglie a basso reddito. È stato pubblicato l’avviso relativo al prestito d’onore, la ... alqamah.it #Ue, sbloccati il prestito all’#Ucraina e il 20esimo pacchetto di sanzioni alla #Russia - #Ungheria - facebook.com facebook Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia x.com