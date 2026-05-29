Il numero di occupati over 50 ha raggiunto un massimo storico in Italia, mentre i giovani tra 15 e 24 anni mostrano una diminuzione. La crescita degli over 50 maschera il calo delle assunzioni tra i più giovani, che non appare chiaramente nei dati ufficiali. La quota di lavoratori over 50 rappresenta ora oltre il 20% del totale, mentre quella dei giovani si riduce. I dati ufficiali indicano un aumento complessivo dell’occupazione, ma non evidenziano il calo tra i più giovani.

? Punti chiave Cosa nasconde il record di occupazione dietro i dati demografici?. Perché il calo dei giovani non emerge dai numeri ufficiali?. Come influisce la bassa produttività sul benessere dei nuovi lavoratori?. Quali barriere impediscono ai giovani e alle donne di entrare?.? In Breve Over 50 rappresentano il 42,8% della forza lavoro totale in Italia.. Lavoratori tra 35 e 49 anni diminuiti di 158mila unità in un anno.. Tasso di occupazione al 63,1% contro il valore superiore della media Eurozona.. Disoccupazione al Sud risulta più del doppio rispetto alle zone del Nord..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro record in Italia: il boom degli over 50 maschera il calo dei giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Occupazione record in Italia: 62,7% a ottobre — la propaganda dellopposizione smascherata

Notizie e thread social correlati

Lavoro: il boom di partite IVA maschera la precarietà socialeA febbraio 2024, in Italia le partite IVA sono arrivate a 5,28 milioni, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti.

Umbria: boom di turismo e lavoro, ma il calo demografico preoccupaIn Umbria, il settore turistico ha registrato un aumento significativo, contribuendo alla crescita dell’occupazione.

Temi più discussi: Mercato del lavoro in Italia: occupazione stabile, ma quasi un posto su due resta scoperto; Il mio videomessaggio in occasione del Festival del Lavoro 2026; Un Festival del lavoro da record; Un Festival del Lavoro da record.

Secondo l'Istat, nell'ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più. Un dato molto importante, che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione. #governomeloni #fratelliditalia x.com

Manifattura, in Italia più lavoro nel fine settimana della media Ue: i dipendenti chiedono flessibilitàUn adeguato supporto al work-life balance è tra le priorità per il 47% dei lavoratori italiani contro una media Ue del 38%. La ricerca di SD Worx ... corriere.it

Eurostat: costo orario del lavoro nell’Ue varia da 12 a 57 euro. Record in Lussemburgo, Italia nella media europeaIl costo orario medio del lavoro nel 2025 è stato stimato a 34,9 euro nell’Ue e a 38,2 euro nell’area dell’euro, in aumento rispetto ai 33,5 e 36,8 euro rispettivamente del 2024. Si sono registrate ... agensir.it