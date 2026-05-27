Umbria | boom di turismo e lavoro ma il calo demografico preoccupa

In Umbria, il settore turistico ha registrato un aumento significativo, contribuendo alla crescita dell’occupazione. Tuttavia, la regione affronta una diminuzione della popolazione di circa 40.000 residenti. Inoltre, circa un quarto dei laureati lavora in settori che non richiedono un titolo di studio superiore, indicando una possibile fuga di giovani qualificati. La combinazione di questi dati evidenzia un equilibrio instabile tra sviluppo economico e calo demografico.

? Punti chiave Come può il boom turistico compensare la perdita di 40.000 residenti?. Perché un quarto dei laureati umbri svolge lavori sotto la propria qualifica?. Quanto incide il calo della natalità sulla produttività economica regionale?. Come può l'Umbria evitare di diventare una regione vetrina per turisti?.? In Breve 7,9 milioni di presenze turistiche nel 2025 con crescita del 30% nell'Amerino.. Occupazione a 377.800 unità con il 25,5% di laureati in mansioni sovraistruite.. Perdita di 40 mila residenti tra il 2013 e il 2026 per bassa natalità.. Pil reale in calo dell'8,6% tra il 2007 e il 2024 rispetto alla media.. Martedì mattina a... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Boom di assunzioni nel settore turistico; Trasimeno bello tutto l’anno. Così il turista diventa un abitante temporaneo; Il turismo lento in Umbria, ma la regione ha bisogno di collegamenti veloci; Umbria, crescita lenta e salari bassi: il rapporto AUR fotografa una regione in affanno.

Economia e sociale: luci & ombre. Persi 9 punti di Pil in quasi 20 anni. Ma l’Umbria tiene grazie alle famiglieRapporto Aur 2026: si produce meno ricchezza e ciò si riflette su stipendi e consumi che sono fermi. Cresce l’occupazione arrivata nel 2025 a 377.800 unità. Resta il nodo della bassa produttività. lanazione.it

Boom di assunzioni nel settore turisticoE' appena cominciata la stagione turistica che in Umbria si annuncia molto vivace dal punto di vista del lavoro. Le nostre imprese di alloggio, ristorazione e servizi turistici prevedono 4.120 ingress ... rainews.it