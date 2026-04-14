Il paradosso del lavoro in Puglia | mancano lavoratori ma i giovani fuggono L' allarme della Cisl
In Puglia, nel mese di aprile, le aziende pianificano di creare circa 34.440 nuovi posti di lavoro, pari al 6,9% delle assunzioni previste a livello nazionale. Nonostante questa richiesta di manodopera, i giovani continuano a lasciare la regione in cerca di opportunità altrove. La Cisl ha evidenziato questa discrepanza tra domanda e disponibilità di lavoratori, sottolineando come il fenomeno rappresenti un paradosso nel contesto locale.
Nel solo mese di aprile, le aziende pugliesi prevedono di attivare 34.440 nuove posizioni lavorative (pari al 6,9% del totale nazionale), destinate a diventare circa 124.920 (il 7,5% del totale italiano) se si guarda all’intero trimestre fino a giugno. Sono questi i dati, richiamati dalla Cisl.🔗 Leggi su Baritoday.it
Turismo in Puglia, settore in crescita ma le imprese lanciano l'allarme: "Mancano 15mila lavoratori"I dati emersi nel corso del Talent Day organizzato dalla Camera di Commercio di Bari per promuovere l'incontro tra domanda e offerta lavorativa Il...
Lavoro, il paradosso italiano: le imprese cercano, i giovani mancanoRoma, 25 febbraio 2026 – C’è un dato che più di tutti racconta il mercato del lavoro italiano in questa fase: le imprese continuano a cercare...