Lavoro ecco la lista delle 30 migliori imprese in cui lavorare tra Roma e Milano

Una lista di 30 aziende tra Milano e Roma è stata pubblicata, selezionata tra le migliori in base alle opinioni di oltre 35.000 dipendenti. La classifica, denominata Best Workplaces Milan & Rome 2026, è stata realizzata da Great Place to Work Italia. Le realtà presenti sono state valutate sulla base delle risposte raccolte dai collaboratori, senza indicare i nomi specifici delle aziende.

Great Place to Work Italia, ascoltando le opinioni espresse da oltre 35mila collaboratori, ha stilato la prima edizione del ranking Best Workplaces Milan & Rome 2026 che premia le 30 migliori realtà lavorative milanesi e romane. L’ elevato livello di fiducia dei collaboratori è il segreto dei 30 migliori ambienti di lavoro milanesi e romani, organizzazioni d’eccellenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

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CLASSIFICA BEST WORKPLACES™ ITALIA 2026 | Le migliori aziende per cui lavorare

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