Dal 15 aprile 2026 entra in vigore l’obbligo di smontare le gomme invernali, che dovrà essere rispettato fino al 15 maggio. Chi manterrà le gomme invernali montate oltre questa data rischia una sanzione che può arrivare fino a 1.695 euro. La normativa riguarda tutti i veicoli e si applica anche alle autorità locali, con l’obiettivo di garantire sicurezza stradale e rispetto delle regole.

Tra 5 giorni scatta l’obbligo: dal 15 aprile 2026 le gomme invernali vanno tolte. Chi le tiene montate dopo il 15 maggio rischia una multa da 422€ a 1.695€, il ritiro della carta di circolazione e la revisione obbligatoria. Ma c’è un’eccezione che salva milioni di automobilisti. Se hai le gomme 4 stagioni con marcatura M+S non devi fare niente. Se hai le invernali pure, hai 30 giorni per cambiarle (dal 15 aprile al 15 maggio). Ma il gommista sotto casa è già pieno — e i prezzi salgono. Ecco tutto quello che devi sapere. Le date: cosa fare e quando. Data Cosa succede 15 aprile Si possono togliere le invernali. Inizia il periodo di transizione...🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Cambio gomme 2026: dal 15 aprile scatta l’obbligo, multa fino a 1.695€?

Cambio gomme: non farlo ti costa fino a 1.695 euro di multa?Dal 15 aprile 2026 si apre il periodo per rimuovere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi.

Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischiCon l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici.