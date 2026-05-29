Lavori | al via il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca
A Pisa sono iniziati i lavori per terminare l’impianto idrovoro di Porta a Lucca. L’intervento riguarda il completamento delle strutture e delle apparecchiature necessarie per l’impianto. La durata stimata dei lavori è di diversi mesi, con un intervento volto a migliorare la gestione delle acque e prevenire eventuali allagamenti. La progettazione e l’esecuzione sono affidate a imprese specializzate nel settore. La realizzazione dell’impianto è prevista in più fasi, con aggiornamenti previsti durante l’avanzamento dei lavori.
Pisa, 29 maggio 2026 – Proseguono a Pisa i lavori per il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca, intervento finanziato per 1,15 milioni di euro con fondi ministeriali nell’ambito del Dpcm 18062021 “Interventi volti alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico”. L’opera, realizzata dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, rappresenta un intervento strategico per la salvaguardia idraulica dell’omonimo quartiere di Porta a Lucca. Si prevede che l’intervento sarà completato entro ottobre 2026. “Con l’impianto idrovoro di Porta a Lucca, Pisa rafforza una delle sue difese più importanti contro il rischio idraulico – hanno detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sottosegretario alla presidenza, Bernard Dika -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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