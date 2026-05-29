Lavori | al via il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca

Notizia in breve

A Pisa sono iniziati i lavori per terminare l’impianto idrovoro di Porta a Lucca. L’intervento riguarda il completamento delle strutture e delle apparecchiature necessarie per l’impianto. La durata stimata dei lavori è di diversi mesi, con un intervento volto a migliorare la gestione delle acque e prevenire eventuali allagamenti. La progettazione e l’esecuzione sono affidate a imprese specializzate nel settore. La realizzazione dell’impianto è prevista in più fasi, con aggiornamenti previsti durante l’avanzamento dei lavori.