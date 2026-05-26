Lavori di manutenzione al Brugiano, a Marina di Massa, per garantire la piena efficienza dell’impianto. Il Consorzio di bonifica Toscana Nord è al lavoro sull’impianto idrovoro del Brugiano, con un intervento di manutenzione ordinaria che comprende il ripristino della griglia di una delle pompe e la pulizia della cella dell’impianto, operazioni necessarie per garantire l’efficienza del sistema e il corretto funzionamento delle pompe nei momenti di maggiore bisogno. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è stata chiusa via Padova, in direzione mare, che resterà interdetta al traffico fino al termine del cantiere, previsto per giovedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al Brugiano. Consorzio in azione all’impianto idrovoro

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