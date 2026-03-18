Lautaro Martinez non figura tra i convocati dell’Argentina per l’amichevole contro il Guatemala, una decisione che ha sorpreso i tifosi. La lista ufficiale è stata annunciata dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha scelto di lasciare il giocatore a Milano. Tra i convocati spiccano alcuni nomi noti e una sorpresa inattesa, mentre la scelta di Martinez ha attirato l’attenzione di media e appassionati.

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© Calcionews24.com - Lautaro Martinez, regalo di Scaloni a Chivu: niente convocazione. E spunta una sorpresa inattesa…

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