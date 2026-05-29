Un giovane ha segnalato di aver subito una truffa online, perdendo diversi soldi. La polizia ha avviato un’indagine per identificare i responsabili. Nel frattempo, un esperto ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla lettura critica dei media, affinché possano riconoscere le fake news e le truffe digitali. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospettati o sui passaggi successivi delle indagini.

"La lettura critica dei giornali trasforma la curiosità dei giovani in cittadinanza attiva. Dare fiducia alle loro prospettive oggi è l’investimento culturale più sicuro per la società di domani": nelle parole di Florio Faccendi, vice presidente di Banca Centro Toscana Umbria, da sempre partner de La Nazione per Cronisti in Classe, l’essenza stessa del contest; spingere le nuove generazioni a informarsi, formarsi e sviluppare una coscienza critica. E perché no, come hanno sottolineato Giovanna Romano e Federica Sali, presidente e vice presidente del Gruppo Stampa autonomo, "intraprendere la carriera di giornalisti", alla ricerca della verità, garantendo alla comunità un’informazione corretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’auspicio di Faccendi: "Siate cittadini attivi"

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