Il Comune si appresta ad approvare il bilancio consuntivo 2025, mentre i residui attivi sono in aumento. Nonostante le azioni di recupero crediti, i cittadini devono ancora restituire quasi nove milioni di euro. La situazione si mantiene invariata, con un incremento dei crediti non ancora riscossi. La gestione di queste somme rappresenta una delle sfide principali per l’amministrazione in vista delle prossime decisioni finanziarie.

Il Comune si prepara ad approvare il bilancio consuntivo 2025 e fa i conti con i residui attivi che, nonostante le operazioni di recupero crediti, continuano a crescere. Tra questi ci sono le imposte comunali non pagate come Ici, Imu, Tasi o Tari. La somma totale da recuperare al dicembre 2024 è pari a 8.986.779 euro e rappresenta il 34% dei residui attivi conservati (26 milioni 301mila euro). La maggiore evasione da parte dei cittadini folignati è relativa proprio alla Tari la tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti. Nelle casse del Comune devono ancora entrare quasi 6 milioni. Per quanto riguarda l’Imu invece il credito ammonta a 2 milioni 685 mila euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “partita“ dei residui attivi. I cittadini devono al Comune quasi nove milioni di euro

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