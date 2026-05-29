L'Atletico Madrid annuncia un'offerta sprezzante per Yamal | è un attacco al Barcellona per Alvarez

L'account ufficiale dell'Atletico Madrid su X ha pubblicato annunci di offerte di mercato che coinvolgono giocatori del Barcellona, tra cui Yamal, Pedri e Raphinha. Questi messaggi sono stati immediatamente identificati come falsi e non rappresentano comunicazioni ufficiali del club. La pubblicazione è stata interpretata come un gesto provocatorio nei confronti del Barcellona, senza alcuna conferma di trattative o interesse reale per i giocatori citati.

Nelle ultime ore l'account su X dell'Atletico Madrid ha pubblicato degli annunci farlocchi di offerte a calciatori del Barcellona: Yamal, Pedri e Raphinha.È una risposta sprezzante e polemica all'assalto dei blaugrana a Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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