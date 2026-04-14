Polemica Barcellona chiede alla UEFA di misurare l'erba dello stadio dell'Atletico Madrid

Il Barcellona ha richiesto alla UEFA di verificare l'altezza dell’erba nel campo dello stadio dell’Atletico Madrid. L’allenatore della squadra catalana aveva espresso dubbi sulle condizioni del terreno di gioco, sostenendo che l’Atletico Madrid aveva superato il limite consentito senza problemi. La richiesta di ispezione arriva dopo le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona e mira a chiarire eventuali irregolarità riguardanti il manto erboso.