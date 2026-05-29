Rescaldina (Milano) – Dopo il grande successo dell’anno scorso torna attesissimo a Rescaldina, nell’area adiacente il Centro Commerciale dal 5 giugno al 6 settembre 2026, il Villaggio Latinfiexpo. La manifestazione organizzata dalla Fam Event i di Alessandra Azzolari e Felice Di Meo, con il supporto del Centro Commerciale Rescaldina e del Comune di Rescaldina, si svolgerà nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 19:30 alle ore 3:00. L’evento proporrò con il consueto format ricco di musica, danza e gastronomia ad accompagnare e intrattenere i suoi aficionados durante la calda l’estate 2026. La Danza al Village. Protagonista indiscussa della manifestazione, come ormai noto, è certamente la danza che diverte e coinvolge il pubblico, insieme alla gastronomia e all’intrattenimento in generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Latinfiexpo 2026 accende l’estate: appuntamento a Rescaldina dal 5 giugno al 6 settembre

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